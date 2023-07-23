رفع الإشغالات بحي بولاق الدكرور بالشوارع الرئيسية

نفذت حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، حملات مكبرة بالشوارع وعلى الطرق الرئيسية لرفع إشغالات المحلات التجارية والمقاهي والكافيهات والباعة الجائلين، بقيادة المهندس عبدالله نور رئيس الحي.

وجاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأسفرت الحملة عن رفع جميع حالات الإشغالات والباعة الجائلين وتم ايداع المضبوطات في مخازن الحي ، وتم انذار المخالفين مع التوعيه بشترطات الترخيص كما تم رفع اشغالات الكافيهات المخالفه .

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية، وعدم التهاون حيال المخالفين.





