ads
الإثنين 24 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رفع الإشغالات بحي بولاق الدكرور بالشوارع الرئيسية

حملات حي بولاق الدكرور
حملات حي بولاق الدكرور لرفع الإشغالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفذت حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، حملات مكبرة بالشوارع وعلى الطرق الرئيسية لرفع إشغالات المحلات التجارية والمقاهي والكافيهات والباعة الجائلين، بقيادة المهندس عبدالله نور رئيس الحي. 

وجاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأسفرت الحملة عن رفع جميع حالات الإشغالات والباعة الجائلين وتم ايداع المضبوطات في مخازن الحي ، وتم انذار المخالفين مع التوعيه بشترطات الترخيص كما تم رفع اشغالات الكافيهات المخالفه .

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية، وعدم التهاون حيال المخالفين.


 

محافظة الجيزة حي بولاق الدكرور رفع اشغالات حملات رفع الاشغالات الجيزة