محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام بيراميدز بالدوري الممتاز

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراته أمام بيراميدز بعد قليل باستاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد فخري وأفشة.

الهجوم: محمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر ومحمد شرف.

ويتكون الطاقم التحكيمى للمباراة من محمود ناجى حكما للساحة، ويعاونه تامر رشاد ونور سعيد حكمين مساعدين، وصبري إبراهيم حكما رابعا، وعبد العزيز السيد للفيديو، بالإضافة إلى هاني خيري مساعد حكم فيديو.

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمباراة بيراميدز المؤجلة من الجولة الـ٢٨ لبطولة الدوري الممتاز، والتي تنطلق في الثامنة والنصف مساء.

وعقب وصول الفريق حرص الجهاز الفني على معاينة أرضية الملعب، في إجراء متبع قبل المباريات الرسمية وقبل إجراء اللاعبين فقرات الإحماء.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل التحرك لملعب المباراة للحديث في الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى الأهلي مرانه الختامي لمباراة بيراميدز أمس على ملعب التتش، والذي حرص خلاله الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي لمباراة اليوم.