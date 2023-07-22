البارالمبية ترد على اتهامها باضطهاد "فاروق": المجاملات خارج حساباتنا

السبت 22/يوليو/2023 - 10:29 م

نفى الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ما تردد في الفترة الأخيرة عن وجود مجاملات في اختيار عناصر المنتخب الوطنى.

وكشف أن قرار استبعاد اللاعب عمرو فاروق لاعب رفع الأثقال من بطولة العالم القادمة بدبي جاء نتيجة معايير محددة تم وضعها.



وأوضح رئيس اللجنة البارالمبية أن المنتخب الوطنى تم اختياره بدقة ومن خلال معايير ومن يجتاز الشروط يحصل على شرف تمثيل المنتخب الوطنى.

وكشف رئيس اللجنة البارالمبية أن الجهاز الفنى للمنتخب اختار 16 لاعبا ولاعبة من الصف الأول و4 من الناشئين اجتازوا تلك المعايير ليصبح المشاركون بالبطولة 20 وتم منح 12 لاعبا ولاعبة فرصة لمن تنطبق عليهم المعايير في المرة الأولى بعمل 3 تجارب تحت إشراف حكام دوليين ومحليين

وأفصح أن هولاء اللاعبين لم يحققوا المعايير المطلوبة خلال التجارب كما لم تتلق اللجنة أي شكاوى أو طلب بخصوص التجارب قبل إجرائها.

وأكد أن اللجنة تعمل بشفافية وعدالة مع كل اللاعبين واللاعبات وتدعمهم بشكل مستمر كما أن اللجنة تثمن حرص أسر الأبطال على مشاركة ذويهم بالبطولات بعد تحقيقهم المعايير المطلوبة، ومازالت الفرصة قائمة أمام كافة اللاعبين للتأهل إلى دورة باريس البارالمبية 2024 من خلال التدريب الجاد والالتزام.

كانت أسرة اللاعب عمرو محمد فاروق قد استغاثت بالرئيس عبدالفتاح السيسي لعدم انضمام نجلهم للقائمة المشاركة في بطولة العالم المقبلة بدبي وطالبوا مجلس اللجنة البارالمبية بوقف التعسف الصادر ضد اللاعب وحرمانه من السفر بمعاير وهمية وضعتها اللجنة بالرغم من انه السادس على الرانك العالمى نظرا لوجود لاعبين من إيران كما أن التاهل لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ لأول ثمانية لاعبين مباشرة نظرا لأن بطولة العالم شرط أساسي من شروط التأهيل للأولمبياد.



وعرضت أسرة اللاعب على مجلس إدارة اللجنة البارالمبية إستعدادهم تحمل نفاقات السفر لعدم حرمانه من شرط أساسي من شروط التأهيل إلا أن اللجنة رفضت سفره بدون مبرر