انتداب الأدلة الجنائية لفحص حريق شقة العمرانية ومصرع شخص داخلها

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لفحص حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع بشارع اللبودي من ترعة الزمر بالعمرانية الشرقية، لتحديد السبب وراء اندلاع هذا الحريق.

كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، وتشريح جثة أحد الأفراد بعدما لقي مصرعه داخل في الحريق الذي نشب داخل الشقة، وإعداد تقرير بالإصابات التي لحقت به لمعرفه السبب الرئيسي وراء مصرعه، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من ذلك.

الواقعة بدأت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع اللبودي من ترعة الزمر بالعمرانية الشرقية بدائرة القسم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتين الى موقع الحريق وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل شقة بالطابق الرابع فوق الأرضي جري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع شخص جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.