"مستقبل وطن": القيادة السياسية تسير على خطى 23 يوليو لتحقيق حياة كريمة للمصريين

هنأ النائب وليد صلاح التمامي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، القيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال: تلك الثورة ضربت مثالا على وعي الشعب المصري العظيم ، ورغبتهم الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة وتلك الذكري ستظل علامة فارقة، وصفحة مشرقة في تاريخ مصر الحديث، ونقطة تحول أساسية في مساره الوطني، بما قدمته من إنجازات مهمة، وما أجرته من تحولات جذرية في جميع جوانب الحياة.

وأضاف التمامي في بيان له اليوم السبت: "هذه الذكرى ستظل حية في وجدان كل الأجيال، والتي تجّلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعبًا وجيشًا من أجل الدفاع عن حريته واستقلاله.

كما هنأ النائب محمد علي ابوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو، والتي جاءت امتدادًا للأهداف النبيلة والمسيرة الوطنية التي فعلتها ثورة يوليو، فضلًا عن أن مصر تشهد الآن بقيادة الرئيس السيسي، نهضة تنموية غير مسبوقة وإنجازات ومشروعات قومية عملاقة في مختلف المجالات، لتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصري في جميع أنحاء الجمهورية.



وقال أبو حجازي، إن ثورة يوليو كانت من أهم مميزاتها إطلاق مجانية التعليم وفتح أبواب التصنيع والقيام بإحداث نهضة زراعية كبرى، كما قضت على الإقطاع وقضت على الملكية والفساد، وهذه الملفات جميعها تصب في إطار صميم حقوق الإنسان، ولهذا ستظل هذه الثورة محفورة بحروف من نور في التاريخ المصري، مشيرا إلى أن القيادة السياسية ما زالت حتى الآن تسير على نفس الخطى لتحقيق حياة كريمة.

