تجديد حبس متهم بالاتجار فى العملة بالبساتين

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس شخص متهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد أمرت بالتحفظ على العملات المضبوطه وفحصها والتحرى حول نشاطه الاجرامى.

وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الفيوم) حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وألقى رجال مباحث القاهرة القبض على شخصين وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى بعابدين.

تعود الواقعة، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال سيرهما بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"– سيارة ملك أحدهما - هاتف محمول).

وبمواجهتهما أقر أحدهما بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.