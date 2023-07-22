شاهندة عبد الرحيم موفدة «إكسترا نيوز» ترصد الأجواء من داخل العلمين الجديدة

قالت شاهندة عبد الرحيم موفدة «إكسترا نيوز» من مدينة العلمين الجديدة، إن المدينة تشهد أول حفل للمطرب تامر حسني، وسط ازدحام كبير على بوابة العلمين، ولكن تواجد أفراد الشرطة للتنظيم والتنسيق.



وأضافت شاهندة عبد الرحيم، أن المدينة تشهد زخمًا كبيرًا بالنسبة لعروض قفز المظلات وعروض الطائرات والمراكب الصغيرة، وسط سعادة بالأحداث.



وأكدت شاهندة عبد الرحيم أن حفل تامر حسني كامل العدد، وأن عددًا كبيرًا من المواطنين يتواجد على الممشى للاستمتاع بالبحر مع أسرهم، مشيرة إلى أن الأسعار مناسبة للجميع والممشى والشواطئ مجانية.