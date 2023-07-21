فلسطين: الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ينسف بطريقة مُمنهجة جهود استعادة الأفق السياسي لحل الصراع

ذكرت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم ينسف بطريقة مُمنهجة أية جهود لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويخلق مزيدا من التصعيد، في محاولة لفرض منطق الاحتلال العسكري في التعامل مع قضايا الشعب الفلسطيني.

واعتبرت الوزارة في بيان صحفي أن وجود الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الحقيقي لاستمرار معاناة الشعب الفلسطيني منذ 75 عامًا، كما أنه يشكل تهديدا مستمرا لأمن واستقرار المنطقة، مُدينة انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين المتواصلة والمتصاعدة، سواء تصاعد جرائم الإعدامات الميدانية التي تؤدي إلى ارتقاء شهداء، كما حدث، اليوم الجمعة، من استشهاد الطفل محمد فؤاد البايض (17 عاما) من مخيم الجلزون، أو ما يتصل باعتداءات المستوطنين كما حدث باقتلاعهم أشجار الزيتون المعمرة من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واقتحامهم لمخيم عين السلطان بحماية جيش الاحتلال وأداء طقوس تلمودية، وغيرها من الاعتداءات.

ورأت الوزارة أن التصعيد الإسرائيلي الحاصل، سياسية رسمية تتبناها حكومة نتنياهو اليمينية، وهو انعكاس مباشر أيضا لحملات التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن الفلسطيني خاصة من قبل الوزيرين المُتطرفين بن جفير وسموتريتش، حيث تولد دعواتهما التحريضية المزيد من التوتر في ساحة الصراع، والمناخات الملائمة للمستوطنين لارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت متابعتها لانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين على المستويات كافة، خاصة على مستوى المحاكم الدولية المختصة، مطالبة المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة برعاية دولية.

وشددت على ضرورة فرض عقوبات دولية رادعة على سلطات الاحتلال، لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.