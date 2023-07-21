قاضية أمريكية تحدد موعد محاكمة ترامب بقضية إساءة التعامل مع وثائق سرية

أعلنت القاضية الأمريكية أيلين كانون، اليوم الجمعة، أن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تبدأ في شهر مايو 2024 في قضية إساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنفة سرية، بحسب ما ذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وأمرت القاضية بأن محاكمة ترامب أمام لجنة محلفين تنطلق في 20 مايو العام القادم، حيث سيكون ترامب أول رئيس يواجه تهما جنائية من بين كل الرؤساء الأمريكيين سواء كانوا سابقين أو في المنصب.

وكان الادعاء قد طلب أن تبدأ المحاكمة في ديسمبر 2023، في حين طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق أن تجرى عقب الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر من العام المقبل.

ويتصدر ترامب السباق بين الشخصيات الطامحة للفوز بالترشح عن الحزب الجمهوري للاستحقاق الرئاسي، إلا أن المحاكمة ستجرى في ذروة حملة الانتخابات التمهيدية التي تهدف إلى اختيار مرشح الحزب للرئاسة.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق، الثلاثاء الماضي، أنه تلقى رسالة من المدعي العام الفيدرالي جاك سميث، تبلغه بأنه مستهدف شخصيا في التحقيق حول الهجوم على مبني الكابيتول في 6 يناير 2021، ما يشير إلى احتمال توجيه التهمة إليه في هذا الملف أيضا.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن المدعي العام الفيدرالي أبلغ ترامب بأنه معرض لثلاث تهم فيدرالية في التحقيق بشأن الانتخابات التي هزمه فيها الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وهي "التآمر ضد الدولة الأمريكية" و"عرقلة آلية رسمية" و"الحرمان من حقوق".