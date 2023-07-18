الحكومة البريطانية: "القاعدة" و"داعش" يخططان لتنفيذ هجوم بالمملكة المتحدة

كشفت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن تنظيمات إرهابية هي "القاعدة" و"داعش" يخططان لتنفيذ مخطط إرهابي في المملكة المتحدة، طبقًا لما كشفته تقارير المخابرات البريطانية.

وقال تقرير صادر عن الاستخبارات البريطانية، إن التنظيمان الإرهابيان يخططان لهجمات قد تعمل على استنزاف عبء عمل جهاز الاستخبارات البريطاني.

وقالت وسائل إعلام بريطانية، نقلاً عن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، إن المملكة المتحدة حدثت استراتيجيتها لمواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، مؤكدة أنه مازال هناك تهديدات من تلك التنظيمات التي وصفتها بـ"الأكثر خطورة" في بريطانيا.

وكشفت وزيرة الداخلية البريطانية عن أن عمل أجهزة الأمن البريطاني يتركز معظمه على مواجهة الأخطار الناتجة عن تلك التنظيمات المسلحة في معظم مناطق المملكة المتحدة.