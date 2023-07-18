ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي

ضبط عناصر تشكيل عصابى
ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت  قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (3 أشخاص) حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهم (مــبالغ مالية كبيرة عملات "أجنبية ومحلية")، وبمناقشتهم أقر اثنان منهم باتفاقهما مع الثالث على تسليمه المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما لتحويلها (لأحد الأشخاص – مقيم بإحدى الدول) بنظام "المقاصة" على أن يقوم الأخير بتحويلها لإحدى الدول لاستيراد بضاعة للشركة خاصتهما.
  وبتكثيف التحريات تبين قيام المتهم الثالث بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد وتحويل العملات المالية بطرق غير مشروعة فيما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون، فضلاً عن تحصيل مبالغ مالية قيمة بضائع يرغب التجار فى استيرادها من الخارج وتحويلها للشخص المقيم بالخارج لاستيراد بضائع على النحو المشار إليه، وذلك بالاشتراك مع (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة) “تم ضبطه”، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القاهرة مــبالغ مالية كبيرة عملات أجنبية ومحلية