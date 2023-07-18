ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (3 أشخاص) حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهم (مــبالغ مالية كبيرة عملات "أجنبية ومحلية")، وبمناقشتهم أقر اثنان منهم باتفاقهما مع الثالث على تسليمه المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما لتحويلها (لأحد الأشخاص – مقيم بإحدى الدول) بنظام "المقاصة" على أن يقوم الأخير بتحويلها لإحدى الدول لاستيراد بضاعة للشركة خاصتهما.

وبتكثيف التحريات تبين قيام المتهم الثالث بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد وتحويل العملات المالية بطرق غير مشروعة فيما يعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون، فضلاً عن تحصيل مبالغ مالية قيمة بضائع يرغب التجار فى استيرادها من الخارج وتحويلها للشخص المقيم بالخارج لاستيراد بضائع على النحو المشار إليه، وذلك بالاشتراك مع (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة) “تم ضبطه”، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.