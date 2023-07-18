بالفيديو.. كثافات مرورية أعلى الدائري وكوبري أكتوبر

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" والمذاع على فضائية "مصر الأولى" الحالة المرورية اليوم الثلاثاء.

وقالت الإعلامية لمياء حمدية، إن الحركة المرورية تنتظم الحركة المرورية في نفق الأزهر وسط سيولة مرورية في الاتجاهين، وتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري، وتحديدا في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، مشيرة إلى أن كورنيش القاهرة يشهد كثافات متقطعة من المظلات وفي اتجاه وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة فإنه يشهد سيولة مرورية.

وأضافت، أن كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية، فإنه يشهد كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة، أما المتجه إلى العباسية، فإننا سنجد كثافات بسيطة تبدأ تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، ونفس الأمر للمتجه إلى ميدان التحرير ومدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة.

وأشارت إلى ظهور كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للطريق الدائري، وفي شارع صلاح سالم سنجد كثافات مرورية بالتزامن مع نزول الموظفين، ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، ويشهد كوبري الروضة بعض الكثافات.