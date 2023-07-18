الرئيس التركي يهدي ولي العهد السعودي "باموق قلعة"

أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيارة "توج" المصنوعة محليا في تركيا، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وقدم الرئيس التركي السيارة ذات اللون الأبيض لولي العهد السعودي بعد لقائهما الثنائي وترؤسهما للمحادثات على مستوى الوفود في قصر السلام بمدينة جدة بالسعودية.

وتفحص أردوغان وبن سلمان السيارة لفترة في ساحة القصر.

وعاد الرئيس التركي إلى الفندق الذي يقيم فيه بسيارة "توج" التي يقودها بن سلمان.

واللون الأبيض للسيارة يحمل اسم "باموق قلعة"، كناية للصخور الكلسية البيضاء التي تشبه القطن في منطقة باموق قلعة السياحية بولاية دنيزلي غربي تركيا.

وكان أردوغان وصل إلى السعودية أمس الاثنين في إطار زيارة رسمية للبلاد حيث عقد جلسة مباحثات ولقاء ثنائيا مع بن سلمان، وتم التوقيع على 5 مذكرات تفاهم في أكثر من مجال بين الدولتين.