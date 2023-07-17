البنك المركزي: المعاملات المصرفية عبر الإنترنت سجلت 3 تريليونات جنيه خلال 6 أشهر

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن المعاملات المصرفية عبر الانترنت سجلت 3 تريليون جنيه خلال الـ 6 أشهر الماضية.



اضاف خلال مؤتمر سيملس شمال أفريقيا، أن عدد بطاقات ميزة الوطنية ارتفع إلى 33 مليون بطاقة وارتفعت محافظ الهاتف المحمول إلى 30 مليون محفظة بنهاية مارس 2023.

وكشف عن قيام العملاء بإجراء معاملات تبلغ 20.3 مليون معاملة عبر تطبيق "إنستا باي" اللحظي بقيمة 112.7 مليار جنيه خلال عام من إطلاق التطبيق فقط.



تابع أن البنك المركزي قام بإصدار القواعد التنظيمية للبنوك الرقمية بما ينعكس بالإيجاب على السوق ويساعد على السوق لشرائح جديدة من العملاء.

وكشف عن إطلاق البنك المركزي المصري للفوج الثالث من المختبر التنظيمي الخاص بالتمويل الجماعي.

ولفت إلى إصدار النسخة السنوية الجديدة من تقرير فينتك إيجيبت، حيث يسلط الضوء على آخر تطورات التكنولوجيا المالية وتحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية للشركات العاملة في القطاع في مصر.

وذكر ابو النجا ان البنك المركزي يعمل على استغلال الفرص ومواكبة تطورات التكنولوجيا المالية عالميا بما يحقق أقصى استفادة للسوق المصرية.