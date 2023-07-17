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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة الإدارية: تشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط لكشف أسباب انهيار عقار حدائق القبة

عقار حدائق القبة
عقار حدائق القبة المنهار
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أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الثالث، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، معاينة تصويرية لموقع عقار حدائق القبة المنهار والكائن بحارة "ناصر حوش" من شارع الخليج المصري التابع لحي حدائق القبة؛ وذلك بناءً على تكليف المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وانتقل فريق من النيابة، برئاسة المستشار حسام الطحاوي - مدير النيابة، وعضوية فريق من وكلاء النيابة ضم كلاً من المستشار محمد محمود، والمستشارة نورهان مخلوف، والمستشارة نجلاء عزمي، لموقع العقار المنهار.

وتبين من المعاينة أن العقار المنهار كان مكونًا من دور أرضي وأربعة أدوار بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخرسانية، وانهار بالكامل صباح اليوم الاثنين الموافق ١٧ / ٧ / ٢٠٢٣، مخلفًا عددًا من الضحايا والمصابين مع استمرار جهود الحماية المدنية باستكمال رفع الأنقاض.

وبمباشرة التحقيقات، قررت المستشارة نسمة رجب - رئيس النيابة: تشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط بصورة عاجلة؛ للوقوف على أسباب انهيار العقار، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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