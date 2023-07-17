إخلاء المنازل المجاورة لعقار حدائق القبة المنهار وفصل الكهرباء والغاز

أخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ، ويتم فحص المنازل للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها من انهيار العقار المجاور، كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كإجراء احترازى.

ولقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر والبحث عن 2 آخرين بسبب حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى حدائق القبة .

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، كما دفع حى الأربعين بمعدات لرفع الأنقاض.

وكشف الفحص المبدئى وفاة 5 أشخاص وإصابة آخر، ويتم البحث عن ناجين سيدة، فيما تم نقلهم إلى المستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.