أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 238 ألفا و300 جندي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 238 ألفا و300 جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها “إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و115 دبابة و8 آلاف و34 من المركبات المدرعة و4 آلاف و115 من النظم المدفعية و685 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و428 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و310 مروحيات و18 سفينة حربية، فضلا عن 7 آلاف و59 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 677 من المعدات الخاصة و3 آلاف و828 طائرة مسيرة وإسقاط 1273 من صواريخ كروز”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.