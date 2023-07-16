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الإثنين 17 يوليو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"سنظل أوفياء".. جماهير الزمالك تساند اللاعبين أمام فاركو بعد رباعية الأهلي

جماهير الزمالك أمام
جماهير الزمالك أمام فاركو في لقاء اليوم
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رفضت جماهير الزمالك التخلى عن دعم فريقها في لقاء فاركو الجاري، ولك رغم الهزيمة في اللقاء الماضي برباعية أمام الأهلي بالدوري الممتاز .

وتواجدت جماهير الأبيض في لقاء فاركو اليوم بأعداد ليست بالقليلة من أجل تشجيع اللاعبين، رافعين لافتات" سنظل أوفياء " . 

جماهير الزمالك في لقاء فاركو

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدما على فاركو بنتيجة 2-0 في اللقاء الجاري على استاد القاهرة ضمن الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويلعب الزمالك اللقاء بتشكيل يضم:
حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حاتم سكر - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري  - محمد طارق.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمر جابر -  سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم : سيف الجزيري - إبراهيما نداي - أحمد سيد "زيزو".

من مباراة الزمالك وفاركو

يعد لقاء اليوم هو الأخير للزمالك في مسابقة الدوري التى توج بها الأهلى رسميا، وخاض الفريق الأبيض قبل مواجهة اليوم 33 مباراة بالمسابقة.

وخلال 33 مباراة بالدوري، نجح الزمالك في الفوز بـ 17 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 8 مباريات، وأحرز لاعبو الفريق الأبيض 50 هدفا، ودخل مرمي الفريق 34 هدفا، ويحل الزمالك حاليا في المركز الثالث لجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 هدفا.

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