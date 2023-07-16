نيجيريا تسدد مساهمتها المالية للاتحاد الأفريقي وتدعو لخفض نفقاته

الأحد 16/يوليو/2023 - 10:48 ص

أكدت وزارة الخارجية النيجيرية، أن البلاد أوفت بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد الأفريقي من خلال سداد اشتراكاتها المقررة للعام الجاري بالكامل.

وأكدت في بيان على إلتزام نيجيريا والإطلاع بمسؤولياتها كدولة عضو فى الاتحاد الأفريقي وكرئيس للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وأشارت إلى دعوة نيجيريا وتأكيدها على أهمية وجود ميزانية للاتحاد الأفريقي تضمن المساءلة والإدارة الحكيمة للموارد لتشجيع البلدان الأعضاء الأخرى على الوفاء بالتزاماتها المالية.

ودعت إلى التآزر والتكامل بين أجهزة الاتحاد الأفريقي وإداراته وطلبت تخفيض مفوضية الاتحاد الأفريقي تكاليف السفر من خلال استضافة المزيد من الاجتماعات في مقراتها الرئيسية.