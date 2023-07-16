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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مرتضى منصور: لو مفيش حكم عزل كنت استقلت

مرتضى منصور
مرتضى منصور
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علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، المعزول بحكم قضائي، على الهجوم الذي يتعرض له مجلس الزمالك في الفترة الأخيرة، بعد سقوط فريق الكرة الأول بالنادي، أمام غريمه التقليدي الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء الخميس الماضي.

وقال مرتضى منصور، في فيديو، بثه عبر قناته الرسمية، على يوتيوب:  «الصفحات اللي نزلت تليفونات أعضاء مجلس الإدارة وبتحرضهم على الاستقالة.. ولما الأعضاء المحترمين مستجابوش.. طلعتوا بعدها تشتموهم على طول».

وأضاف: «لو أنا مفيش حكم بعزلي كنت استقلت عشان مش طايق خلاص.. لكن أنا اصلا معزول هستقيل إزاي».

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة فاركو، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة والنصف على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة لمسابقة الدوري المصري.

ويدخل الزمالك لقاء، الليلة في المركز الثالث برصيد 59 نقطة، بعد الفوز فى 17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات والخسارة في 8 مواجهات أخرى. 

مرتضى منصور نادي الزمالك الأهلى الزمالك