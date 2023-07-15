ثنائية الزمالك تمنح حسين الشحات جائزة أفضل لاعب في الجولة 31 للدوري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة اليوم السبت عن أفضل لاعب في الجولة 31 من الدوري الممتاز.

وقالت الرابطة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": لاعب الجولة 31 هو حسين الشحات، أداء رائع يقدمه لاعب الأهلي هذا الموسم.

وحسم حسين الشحات، لقب أفضل لاعب في الجولة بتصويت الجماهير، عبر صفحات رابطة الأندية المحترفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجل حسين الشحات هدفين في فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 4 -1 ضمن الجولة 31 من بطولة الدوري.

وحسم الأهلي الفوز بالدوري الممتاز للمرة 43 في تاريخه، قبل 5 جولات للمارد الأحمر في المسابقة المحلية.