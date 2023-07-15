انطلاق المرحلة الأولى من برنامج Scale Up لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال

أعلنت شركة 500 Global، واحدة من أكثر شركات رأس المال الاستثماري المتعدد المراحل نشاطًا في العالم، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا عن إطلاق الدفعة الأولى من برنامج Scale Up في مصر.

يهدف برنامج Scale Up إلى توفير استراتيجيات ومنهجيات التجربة لتسريع النمو لشركات الناشئة في مرحلة ما قبل سلسلة A في مصر.

وتعتبر مصر واحدة من أكثر الأسواق التكنولوجية نشاطًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما دفع شركة 500 Global للإستثمار فيها حيث تحتوي على مؤسسين واعدين وتهدف الشركة إلى توفير أفضل الموارد والدعم والأدوات لشركات الناشئة لتحقيق النمو محليًا وعالميًا.

يعتبر برنامج 500 Global Scale Up في مصر برنامجًا مهجنًا يستمر لمدة 7 أسابيع، يهدف إلى تمكين الشركات الناشئة في مصر، ويستخدم المنهج التعليمي والأنشطة استراتيجيات مجربة لتعزيز الوجود في السوق وتوسيع الأعمال من خلال الإرشاد الشخصي، وإطارات توسيع العملاء التي تركز على النمو، وطرق لتبسيط العمليات.

كما يتم توفير الوصول إلى شبكة شركاء 500 Global الحصرية وأصحاب المصلحة والمشاركين الآخرين في النظام البيئي.

قال الدكتور حسام عثمان، نائب إيتيدا: إن البرامج مثل Scale Up وغيرها مهمة لتسريع نمو النظام البيئي للشركات الناشئة المحلية وتعزيز ريادة الأعمال القائمة على الابتكار.

من خلال جمع اللاعبين العالميين الرئيسيين بما في ذلك الخبراء ولاعبي النظام البيئي وأصحاب المصلحة والمرشدين مع المؤسسين والمبتكرين ذوي الإمكانات العالية، نقوم بإنشاء مجتمع نشط للشركات الناشئة يساعد على دفع اقتصادنا ومواطنينا للأمام.

خلال الأسابيع السبعة من برنامج Scale Up، يتاح للمؤسسين الفرصة لاكتساب المعرفة من خلال منهجية مجربة لتسريع النمو ومواد تركز على جمع التمويل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم التعاون مع المرشدين المخصصين الذين يهدفون إلى مساعدتهم في إنشاء أدوات وحلول قابلة للتطبيق على الفور لمواجهة تحديات أعمالهم. تحصل الشركات المشاركة أيضًا على سنة واحدة من الوصول المجاني إلى مساحة المكاتب في Creativa Hub للاستخدام خلال وبعد البرنامج.