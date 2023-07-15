إزالة 17 حالة تعد بإدفو وكوم أمبو ودراو في أسوان.. صور

تواصل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان جهودها المكثفة للقيام بالإزالة الفورية لأى تعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 21 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى هذا الإطار تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج جهود الحملات المكبرة التى يتم تنظيمها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية .

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق العرضى المستمر بين مسئولى الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المختصة لتحقيق المستهدف من هذه المرحلة ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لـ 7 حالات تعدى بقريه وادى عبادى على مساحه ٩٣٠ م2 عبارة عن أحواض منهم ٣ متغير مكانى وذلك وسط مشاركة للعاملين بالوحدة المحلية ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة 9 حالات تعدى بمساحة 3881 م2 ، منها 5 حالات بنطاق قرية الكاجوج ، و 4 حالات بنطاق قرية سلوا بحرى ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بالإزالة الفورية لحالة تعدى تم رصدها بنطاق قروى الشطب بمساحة 120 م2 .

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