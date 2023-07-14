‎غدًا.. إطلاق "أسفار أقرأ" وبرنامج ثقافي حافل في ختام دواير الثقافي

‎يختتم مهرجان دواير الثقافي، غدًا السبت، 15 يوليو، دورته الأولى، التي انطلقت في 6 يوليو الجاري بمقر سينما راديو بوسط البلد، بمشاركة أكثر من 25 دار نشر مصرية وعربية.

‎ويتضمن حفل الختام عددًا من الفعاليات، إذ تنطلق مبادرة «أسفار أقرأ» بأولى رحلاتها الثقافية في مصر كمحطة أولى لبرنامج إثراء القراءة "أقرأ" والذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" — مبادرة أرامكو السعودية — من خلال عرض تعريفي بالمبادرة، يلي ذلك جلسة نقاشية بعنوان «الترجمات المعاصرة للميثولوجيا والفانتازيا» تتناول تجربة المترجمين هشام فهمي ومحمد جمال، فيما يلقي الشاعران فاطمة قنديل ومحمود خير الله مجموعة من القصائد التي احتضنتها دواوينهما التي حازت على جوائز وبعضا من قصائدهما الجديدة.

‎وقد شهدت أولى دورات مهرجان دواير الثقافي أكثر من 25 فعالية ثقافية، منها 4 ورش عن الكتابة الإبداعية والسينمائية، وأكثر من 18 ندوة تنوعت بين مناقشات الكتب واللقاءات المفتوحة والندوات المتخصصة، بمشاركة عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، كما تضمنت معرضًا لأحدث الكتب التي صدرت عن دور نشر مصرية وعربية، بالإضافة إلى معرض خاص للكتاب المستعمل يضم ما يزيد عن 3000 كتاب في مختلف المجالات.

‎ومثل المهرجان فرصة فريدة للحوار حول قضايا الفكر والإبداع، كما يعد أول مهرجان من نوعه يعزز القيمة الإبداعية لوسط القاهرة الخديوية بما تمثله من عراقة وحضور في ذاكرة الجميع.

‎يقام المهرجان بالتعاون بين مكتبتي «ديوان» و«تنمية»، بهدف تحفيز التواصل المباشر والتفاعل بين مختلف الدوائر الثقافية، وشحذ الاهتمام بالقراءة والثقافة في العموم. وتنصب رؤية المنظمين على توسيع نطاق المعرفة وإبراز قيمة الثقافة في تكوين الوعي، وكذلك تحفيز الإبداع على مختلف المستويات.

‎كما يشارك فيه عدد من أبرز الرعاة في مختلف المجالات، منهم: شركة "مدينة مصر" وهي رائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، وشركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، الوحيدة المتخصصة في ترميم المباني التراثية في وسط البلد، وتهدف إلى الحفاظ على البنية الأصلية وخلق مفاهيم جديدة تلبي الاحتياجات الحديثة. وفندق فيرمونت نايل سيتي، و"ستار كير إيجيبت"، وهي مؤسسة غير ربحية تختص في توفير المساعدة الغذائية والرعاية الطبية والتعليم للأطفال الأيتام والمحتاجين.