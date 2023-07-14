"الكرملين": روسيا تدرس خطواتها القادمة قبل انتهاء صلاحية صفقة حبوب البحر الأسود

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن موسكو ستدرس خطواتها القادمة قبل موعد انتهاء صلاحية صفقة الحبوب عبر البحر الأسود، في الـ 17 من يوليو الجاري.

وأوضح بيسكوف -في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، لا يزال أمامنا بضعة أيام.. سنبلغكم في الوقت المناسب بالقرار بعد إجراء مزيد من التحقيق في هذه القضايا".

يُشار إلى أن بوتين وصف، في وقت سابق، صفقة الحبوب عبر البحر الأسود بأنها "لعبة أحادية الجانب"، حيث لم يتم تنفيذ أي عناصر من الاتفاقية تتعلق بمصالح روسيا، مُضيفًا أن موسكو قد تعلق مشاركتها في صفقة الحبوب حتى يتم الوفاء بالوعود المقدمة إليها.

كما صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقت سابق أيضًا، بأن تمديد صفقة الحبوب غير وارد ما لم يتم تنفيذ الحزمة الروسية من اتفاقيات اسطنبول، مضيفًا أن الاتفاق لا يزال قيد التنفيذ فقط فيما يتعلق بإمدادات الحبوب الأوكرانية.

وفي سياق آخر، أعلن سيرهي ليساك رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة دنيبروبتروفسك، اليوم الجمعة، إصابة مدني يبلغ من العمر 56 عاما، جراء قصف بواسطة طائرة مسيرة روسية استهدف مدينة "كريفيي ريه" الواقعة جنوبي أوكرانيا.

وقال ليساك - عبر قناته على تطبيق /تليجرام/ - "إن القوات الروسية هاجمت المنطقة بمسيرات من طراز شاهد، وتمكنت القوات الأوكرانية من إسقاط 6 منها، غير أن سلاح الجو لم يتمكن من تدمير جميع المسيرات" حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأشار إلى أن القصف تسبب في تدمير مباني تابعة لشركات مرافق وشركات نقل، بالإضافة إلى مبنيين سكنيين آخرين.