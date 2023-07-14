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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مطار مرسى علم يستقبل 130 رحلة طيران من أوروبا تقل آلاف السياح

سياح مرسى علم
سياح مرسى علم
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يستقبل مطار مرسى علم الدولي ١٣٠ رحلة طيران سياحية تقل حوالي 30 ألف سائح من جنسيات مختلفة قادمة من مطارات أوروبا من 11 دولة أوروبية  وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 130‪ رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا بينهم 8 رحلات داخلية عبر خطوط مصر للطيران تقل الآلاف من السائحين الأجانب وذلك على مدار الأسبوع المقبل بدء من غدا السبت وسط  

إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

وأشار إلى استعدادت فنادق مرسى علم لاستقبال حوالي 30 ألف سائح من جنسيات أوروبية قادمة من مطارات ألمانيا وإيطاليا والتشيك وسويسرا وهولندا والنمسا وبلجيكا وبولندا والمجر وسلوفاكيا وفرنسا.

وأعلن عاطف عثمان ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق لتكسر حاجز 80 % تزامنا مع موسم الصيف وارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسى علم بالإضافة إلى الانتعاشة التي تشهدها على السياحة الداخلية.

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السائحين الأجانب السياحة الداخلية السياحية الوافدة