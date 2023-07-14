مع تراجع الطلب.. الذهب في مصر يفشل في كسر حاجز 2200 جنيه

فشلت محاولات الذهب المحلي يوم أمس في اختراق المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 وذلك في ظل ضعف زخم الصعود خاصة بعد هدوء التداولات في الأسواق العالمية بعد سلسلة من الارتفاعات دفعت بسعر الأونصة إلى أعلى مستوى في شهر، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الجمعة 2195 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17560 جنيه.

وحاولت أسعار الذهب يوم أمس، أكثر من مرة تخطي حاجز الـ 2200 جنيه للجرام ولكن دون جدوى، وذلك بسبب ضعف الطلب حاليًا وتفضيل العديد من المشاركين في الأسواق لترقب تطورات الأسواق خلال الفترة الحالية.

وتلقت الأسواق المحلية عدد من الأحداث الهامة خلال الفترة الأخيرة ساعدت على عودة الهدوء والاتزان إلى أسواق الذهب وأنهت بشكل كبير عمليات المضاربة السعرية والطفرات الغير مبررة في أسعار الذهب المحلية، بحسب جولد بيليون.

وأهم هذه الأحداث كانت مبادرة واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم والتي ساهمت في دخول أكثر من 300 كليو جرام من الذهب إلى الأسواق المحلية لتخلق زيادة في المعروض وتحقق نوع من التوازن بين العرض والطلب.

ومن جهة أخرى، جاء تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص سعر صرف الجنيه وأنه أمن قومي ليحدث هدوء كبير في الأسواق وتراجع في الطلب على الدولار في السوق الموازية بعد أن اقتنع المشاركين في الأسواق أن سعر الصرف الرسمي سيظل عند هذه المستويات لفترة أطول من الوقت.

وأخيرًا المؤتمر الصحفي للحكومة المصرية الذي عقد هذا الأسبوع وأظهر نتائج برنامج الطروحات الحكومي لبيع الشركات المملوكة للدولار، وتوفير 1.9 مليار دولار منها حصيلة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار والباقي سيتم تحصيله بالجنيه المصري.

وأيضًا وضع الحكومة مستهدف للدخل الدولاري للدولة يصل إلى 191 مليار دولار خلال عام 2026 القادم، الأمر الذي أحدث اطمئنان إلى حد كبير في الأسواق في كون الحكومة تسير على خطة محددة لمعالجة أزمة الدولار.

أيضاً الخطوات الحكومية الأخيرة في برنامج الطروحات الحكومي يزيد من التوقعات أنه سيدفع صندوق النقد الدولي إلى بدأ مراجعته في سبتمبر القادم بعد الخطوات الفعلية التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن وبالتالي قد يتم الموافقة على الشريحة الثانية من قرض الصندوق البالغ 3 مليار دولار والذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي.

وكل هذه العوامل، ساعدت على هدوء تحركات الذهب وغياب الطفرات الكبيرة في الارتفاع أو الهبوط، هذا بالإضافة إلى ضعف السيولة النقدية الحالية في الأسواق وتفضيل المشاركين في الأسواق إلى مراقبة التطورات الحالية.



توقعات أسعار الذهب من جولد بيليون

استقرت أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة بالقرب من مستويات الأمس وهو ما قد يكون استراحة بعد الارتفاع الكبير في الذي شهده المعدن النفيس هذا الأسبوع، بالإضافة إلى مواجهته منطقة مقاومة جديدة عند 1970 – 1980 دولار للأونصة قد تحد من مكاسبه خلال الفترة القادمة.

الاغلاق الأسبوعي للذهب فوق المستوى 1950 دولار للأونصة سيكون له تأثير إيجابي كبير على حركته خلال الفترة القادمة، خاصة بعد أن نجحت الأسعار في اختراق المتوسط المتحرك لـ 100 يوم ولـ 50 يوم ما أكسبها زخم صعودي كبير.

في حالة لجوء الذهب للتصحيح السلبي بعد سلسلة الارتفاع سيشهد إعادة اختبار لمستويات 1945 – 1940 دولار للأونصة والتي أصبحت منطقة دعم حالية.

وبالنسبة لأسعار الذهب المحلية فنجد أن الأسعار تفشل حتى الآن في اختراق المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 وهو ما قد يدفعها إلى التراجع خلال الأيام القادمة خاصة مع توقف سعر الأونصة اليوم الجمعة عن الارتفاع بعد سلسلة من الأداء الإيجابي.

وجدير بالذكر ان نجاح الأسعار في الاختراق الناج لمستوى 2200 جنيه للجرام و الاغلاق فوقه سيساعد على استمرار الصعود في أسعار الذهب واستهداف مناطق المستوى 2220 ومن بعده المستوى 2250 جنيه للجرام.

ولكن عودة الأسعار إلى التراجع يدفعها إلى استهداف مناطق المستوى 2170 جنيه للجرام و 2150 جنيه للجرام.