ads
الجمعة 14 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة فورية لـ 60 حالة تعد للإشغالات فى حملة مكبرة بشوارع أشمون بالمنوفية

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على مواصلة الجهود فى شن الحملات المكثفة للتعامل الفوري مع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطرق والشوارع والميادين العامة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى.
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون وبالتنسيق مع شرطة المرافق حملة إشغالات مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات علي الطرق والشوارع والميادين بنطاق المدينة، وأشار المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أن الحملة أسفرت عن تحرير 15 محضر إشغال طريق، و30 حالة ضبط، وتنفيذ إزالة فورية لـ 60حالة إشغال  .

كما تم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين لتيسير الحركة المرورية أمام المركبات والمواطنين، وأكد رئيس المدينة على استمرار تنظيم الحملات المكثفة للتعامل الفورى مع  كافة الإشغالات بالمدينة وبنطاق الوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
هذا وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام، والمتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

إزالة الإشغالات والتعديات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حمله اشغالات مكبره عمال النظافة محافظ المنوفية