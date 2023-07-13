موسيقى جريئة تقلب موازين الصيف.. عمرو دياب يطرح "يا ليل" مع ابنه عبد الله

طرح النجم الكبير عمرو دياب أحدث أغنياته "ياليل" بمشاركة ابنه عبد الله في أول أغنية تجمعهما.

الأغنية تمثل تجربة موسيقية جديدة، حيث يقدم الفنان عمرو دياب موسيقى عصرية مختلفة عن السائد على الساحة منذ فترة، وتجمع كلمات الأغنية بين اللغتين العربية والانجليزية حيث يغني نجله عبد الله دياب مقاطع باللغة الانجليزية.

وعقب ساعة فقط من طرح الأغنية تصدرت ترند موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

أغنية ياليل من كلمات أمير طعيمة ولحن عمرو دياب وتوزيع أحمد ابراهيم، ميكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

يذكر أن النجم عمرو دياب كان قد طرح مؤخرا أغنية "قولي اسمي" والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت ترتيب الأعلى استماعا في الوطن العربي عبر تطبيق أنغامي للموسيقي.

أغنية قولي اسمي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوي.

ومن ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل كبير غدا بالساحل الشمالي، وأعلنت الجهة المنظمة للحفل عن نفاذ جميع التذاكر عقب طرحها بساعات قليلة.