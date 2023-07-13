بالفيديو.. ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مضيفة أن ذلك سيكون بسبب تأثرنا بامتداد جوي موجود في طبقات الجو العليا سيعمل على زيادة فترات سطوع الشمس.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، اليوم الخميس، أن الامتداد الجوي سوف يساعد على ارتفاع درجة الحرارة على سطح الأرض مع كتل هوائية حارة تمر على البحر المتوسط مع كميات كبيرة من بخار الماء.

ولفتت إلى أنه سيكون هناك ارتفاع في الرطوبة، كما أن درجات الحرارة تعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة من المتوقع أن تكون 36 درجة خلال فترة النهار، ومحافظات جنوب الصعيد سوف تصل إلى 43 درجة.