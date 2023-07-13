تباين أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بداية اليوم الخميس 13 يوليو 2023

تباينت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الخميس 13 يوليو 2023، في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي المصري نحو 30.84جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.98 جنيه للشراء و34.12 جنيه للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 39.83 جنيه للشراء و40.00 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.10 جنيه للشراء و35.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.62 جنيه للشراء، و20.71 جنيه للبيع.

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.28 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 22.09 جنيه للشراء و22.19 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقرت اغلب أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الخميس 13 يوليو 2023

استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم، بشكل ملحوظًا بحسب آخر تحديثات شاشات عرض اسعاره في البنوك المصرية.

سجل متوسط سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك البركة اليوم بقيمة، 8.04 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

وحافظ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس على مستوياته عند: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.43 جنيه للشراء و100.86 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.78 جنيه للشراء، و82.13 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 79.91 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.43 جنيه للشراء، و43.68 جنيه للبيع.