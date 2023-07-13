التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في القمة 126

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية والأفريقية قمة نارية، مساء اليوم الخميس، بين الزمالك بقيادة الخواجة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، والأهلي بقيادة المخضرم السويسري مارسيل كولر، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 31 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك القمة 126 الليلة بتشكيل أقرب إلى:

حراسة المرمى : محمد صبحي .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويغيب عن الزمالك في لقاء اليوم كل من: نبيل دونجا ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة ومصطفى شلبي للإصابة، وسامسون أكينولا لعدم الجاهزية الفنية، ويوسف أسامة نبيه وسيف جعفر؛ نظرًا لتوقيعهم لفريق بيراميدز.

يحتل فريق الزمالك قبل مواجهة الأهلي الليلة، المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة من خوض 32 مباراة.

وخلال 32 مباراة نجح فريق الزمالك في الفوز بـ 17 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات، وسجل لاعبو الفريق الأبيض 49 هدفا، ودخل مرمى الفريق 30 هدفا.

وحسم الأهلي قبل مواجهة الزمالك لقب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 75 نقطة من خوض 29 مباراة وله أكثر من مباراة مؤجلة.