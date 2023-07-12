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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غرق 3 من أسرة واحدة في مصيف تحت الإنشاء بمطوبس

مصيف مطوبس بمحافظة
مصيف مطوبس بمحافظة كفر الشيخ
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لقي 3 أفراد من أسرة واحدة، مصرعهم غرقًا بمصيف مطوبس محافظة كفر الشيخ، وهو مصيف تحت الإنشاء ومغلق بسبب عدم توفر الخدمات والتجهيزات والإنشاءات اللازمة لتشغيله.

ولقي شاب ووالدته وزوجة خاله، جميعهم من أبناء قرية أبو خشبة التابعة للوحدة المحلية لقرية الجزيرة الخضراء مركز مطوبس، مصرعهم، أثناء نزولهم بمياه البحر المتوسط قبالة قريتهم، وتعرض الصبي للغرق، فحاولت والداته وزوجة خاله إنقاذه، ولكنهم غرقوا جميعًا 

ناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أهالي المحافظة، بعد النزول بمياه البحر المتوسط بمصيف اليوم الواحد بمطوبس المغلق من عدة سنوات، لخطورة المكان، ووجود دوامات  به، وتم إغلاق الطرق المؤدية إليه، وتم تكرار المناشدات عدة مرات، مؤكداً أن مصيف بلطيم متوفر به كل الإمكانيات، ويتسم بالهدوء، والأمان، إضافة لوجود فرق الإنقاذ المنتشرة على الشاطئ.

وعلى جانب آخر تابع محافظ كفر الشيخ الجهود المبذولة من قبل رجال الإنقاذ، و اللواء حاتم الهيدبي رئيس مجلس مدينة مطوبس، ورجال الإسعاف، انتشال 3 جثامين لسيدتين وشاب، من أسرة واحدة، وجرى نقل جثامينهم، لمستشفى رشيد العام، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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