نصائح الأرصاد للمواطنين للتغلب على موجة الطقس الحار.. بالفيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن البلاد تتعرض لموجة من الارتفاع في درجات الحرارة وتستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، تصاحبها ارتفاعات بنسب الرطوبة ونشعر بمزيد من الارتفاع بدرجات الحرارة، وتكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين الـ36 درجة و38 درجة مئوية، وترتفع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه من الضروري أن نأخذ حذرنا من التعرض المباشر لآشعة الشمس، خاصة فترة الظهيرة من الساعة 12 مساءا وحتى 4 عصرا؛ إذ تشهد هذه الفترة أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، وفي حال التواجد بالشارع هذه الفترات يجب اصطحاب غطاء للرأس وشمسية وكاب وأي شئ يحمي من آشعة الشمس المباشرة، هذا بجانب نوعية الملابس القطنية فاتحة اللون، وتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل والتواجد بأماكن جيدة التهوية، مما يساعد على عدم الشعور بنسبة كبيرة برطوبة الجو.

وتابعت، أن نشاط الرياح الذي كان يؤثر على ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط، والذي أدى لإغلاق بعض الشواطئ قد انتهى، وبدأت تهدأ سرعات الرياح من الأمس وتنخفض الأمواج، واليوم وحتى نهاية هذا الأسبوع البحرين الأحمر والمتوسط سيكونان مؤهلان لكافة الأنشطة البحرية والصيد والملاحة البحرية والتنزه.