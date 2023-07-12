الشيخ عبد الرحمن آل خليفة يشيد بالنسخة الثانية لمنتدى شباب صنَّاع السلام

أشاد الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل خليفة، عضو مجلس حكماء المسلمين رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين، بالنُّسخة الثانية من منتدى شباب صنَّاع السلام، الذي ينعقد في جنيف بسويسرا؛ خلال الفترة من ٦ : ١٤ يوليو الجاري.

وقال الشيخ عبد الرحمن آل خليفة، في تصريحات اعلامية له، إنَّ ما يشهده المنتدى من مشاركة عالمية لـ ٥٠ شابًّا وشابةً من ٢٤ دولة حول العالم يؤكِّد أهمية الرسالة التي يسعى لتحقيقها هذا المنتدى من تأهيل جيلٍ من الشباب قادرٍ على المساهمة بشكلٍ فاعلٍ في صناعة السلام، ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني.

ووجَّه رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمملكة البحرين الشكر لمجلس حكماء المسلمين؛ برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مؤكدًا أن اهتمام الحكماء بالشباب نابع من قناعة راسخة بأهمية الدور الذي يُمكنُ أن يقوم به الشباب في تقدُّم الأمم والمجتمعات.

وأعرب الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل خليفة عن تقديره لجهود مجلس حكماء المسلمين، في ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب في تشكيلِ حراكٍ عالميٍّ قادرٍ على المساهمة في مواجهة التَّحديات المعاصرة وصناعة مستقبل أفضل للإنسانيَّة.