أحمد يحيى قائما بمهام رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات

أصدر الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قرارًا بتكليف الدكتور أحمد يحيى بمهام رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة.

وتولي الدكتور أحمد يحيى، العديد من المناصب الهامة بالهيئة العامة للإستعلامات، أبرزها مديرًا لمكتب رئيس الهيئة، - كما تولى منصب مدير الإدارة العامة لقياس الراي العام الدولي - كما الشغل منصب رئيس الادارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة - وأيضا رئيس الإدارة المركزية للتدريب، كما عمل لفترة ملحقًا إعلاميًا بالمكتب الإعلامى بسفارة جمهوريه مصر العربية التابع للهيئة بالعاصمة اليبانية طوكيو.

الجدير بالذكر، أن قطاع الإعلام الداخلي هو أحد القطاعات الرئيسية الهامة بالهيئة العامة للإستعلامات، ويضم قطاع الإعلام الداخلي ٩٦ مركزًا إعلاميًا موزعة على محافظات الجمهورية، حيث تتولى هذه المراكز مهمة رفع الوعي والتثقيف والتنوير حول جميع قضايا المجتمع على المستوى القومي أو المحلي من خلال الاعتماد على أشكال الاتصال الشخصي لتتكامل منظومة الإعلام المصري ما بين الاتصال الجماهيري بوسائله والاتصال الشخصي بأشكاله، بهدف تحقيق الخدمة الإعلامية الوطنية.