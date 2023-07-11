جامعة عين شمس تطلق برنامج "up skill program" لتنمية مهارات الطلاب والهيئات المعاونة

شهد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، انطلاق فعاليات برنامج "up skill program" لتنمية مهارات طلاب الجامعة والهيئات المعاونة، بحضور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، وتحت إشراف نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير، أحمد عبدالعزيز مدير مركز التوظيف، وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال.

يهدف البرنامج الذي ينظمه مركز التوظيف بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال ومركز التدريب والتطوير بالجامعة إلى إكساب الطلاب المهارات والقدرات للمنافسة فى سوق العمل وتأهيلهم لوظائف المستقبل.

فى كلمته قدم محمود المتيني رئيس الجامعة، الشكر للقائمين على دائرة الابتكار بالجامعة (مركز الابتكار - مركز التوظيف - مركز التدريب والتطوير ) على الجهود المبذولة للقيام بدورهم على الوجه الأمثل، مشيدا بعملهم في تناغم جميل يستهدف إكساب الطلاب والهيئات المعاونة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين العديد من المهارات المختلفة.

وأضاف أنه لا بد من تضمين كافة الطلاب والهيئات المعاونة في البرامج التدريبية، لذا سيتم تكرار البرنامج في موعد محدد ويتم الإعلان عنه لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من هذا البرنامج المتميز.



وأكد عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المراكز الثلاثة المشاركة في البرنامج تعد بيوت خبرة بالجامعة وقد استفاد قطاع التعليم والطلاب من خبراتهم بشكل كبير، داعياً كافة كليات وقطاعات الجامعة للتعاون معهم والاستفادة من خبراتهم .

كما تحدث عن مشروع "الحوكمة" بالتعاون مع دائرة الابتكار وتدريب الموظفين بالقطاع من خلال مركز التدريب والتطوير لرفع مهارات العاملين بالجامعة.

أوضح أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن برنامج up skill يعد أحد الأنشطة المميزة لدائرة الابتكار بالجامعة، مضيفاً أن هذا البرنامج وغيره من البرامج المشابهة لها مردود إيجابي على منافسة أبناء الجامعة فى مجال سوق العمل إلى جانب إسهاماته في ملف التصنيف الدولى للجامعة .

كما سيساهم أيضا فى نضوج الباحثين والطلاب المشاركين وسيخلق لديهم نظرة مختلفة عن ما يدرسون أو ما يقومون به من أبحاث ، وخلق منظور تنافسي تحتاجه الدولة فى خططها التنموية .

وأكدت غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن خريجى كليات جامعة عين شمس علي أعلى مستوى تعليمى وهذا البرنامج سيساهم فى صقل خبراتهم وتقديمهم بصورة مميزة لسوق العمل.

وقدم أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف عرض تعريفي عن المشروع الذي يستمر علي مدار ثلاثة أشهر، أوضح خلاله أن ركائز تصميم المشروع استندت إلى إستراتيجيات جامعات الجيل الرابع ورؤية مصر 2030 واحتياجات سوق العمل.

وأضاف أنه من خلال المشروع، يهدف مركز التوظيف إلى تمكين 1200 طالب من طلاب الجامعة ليصبحوا كوادر مؤهلة لسوق العمل عن طريق بناء مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، وقدراتهم على الابتكار وريادة الأعمال والبحث العلمي ومهارات التوظيف، وكذلك إعطاؤهم التوجيه المهني المطلوب ليتمكنوا من اختيار المسار الوظيفي الذي يتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم .

وأضاف أنه في حالة اختيار الطلاب لأن يصبحوا رواد أعمال سيتم دعمهم من خلال مركز الابتكار وريادة الأعمال حيث يهدف المركز الى بناء مهارات التفكير الابداعي لمساعدتهم في إنشاء شركات ناشئة من خلال تمكينهم بمهارات ريادة الأعمال.

وأوضح أحمد عبدالعزيز انه من أجل تصميم المشروع، أجرى فريق مركز التوظيف بجامعة عين شمس بحثًا مكثفًا لإنشاء إطار عمل البرنامج، اعتمد الفريق على استطلاع شركة McKinsey (الذي استند إلى مقترحات 18000 شخص في 15 دولة عن مهارات المواطنين في مستقبل التوظيف) ، وكذلك إلى تقرير مستقبل الوظائف لعام 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum والذي يسلط الضوء على أهم 10 المهارات الوظيفية اللازمة لعام 2023.

وفي كلمتها من خلال الفيديو كونفرنس ، أوضحت نيفين عاصم أن مركز التدريب والتطوير من خلال المشروع يهدف إلى اكساب ١٠٠ عضو من الهيئات المعاونة (معيد - مدرس مساعد) بجامعة عين شمس مهارات استراتيجيات التعلم النشط وتنمية الذات ومهارات التدويل وكيفية تقديم المشروعات وتقديم برنامج خاص بالمهارات الشخصية.

كما أوضحت أن سوف يمنح كل متدرب فى نهاية البرنامج شهادة بالبرنامج ككل بالإضافة إلى شهادات صالحة للترقي.

كذلك سيتم إلحاق أول خمسة متدربين ببرنامج تدريبي لإعدادهم كقادة المستقبل ممول من المركز من خلال عمل جلسات Mentoring and coaching.

واشارت نيفين عاصم إلي أن البرنامج يستهدف في دورته الحالية الهيئة المعاونة لتحقيق استثمار حقيقي في مواردنا البشرية وتأهليهم وتنمية قدراتهم كقادة للمستقبل، لافتة إلي أنه سيتم فتح باب التقدم للإشتراك فى البرنامج حتى 5 أغسطس، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل وإعلان روابط التقدم .

وتحدثت وئام محمود عن رؤية محمود المتينى منذ توليه رئاسة الجامعة وهى كيفية تقديم خدمة كاملة متميزة للطلاب حتى التخرج، لتصبح الجامعة واحدة من جامعات الجيل الرابع ، ولذلك تم استهداف طلاب السنة الثالثة والرابعة من كليات الجامعة وتوجيههم وبناء مهاراتهم وتبنى مقترحاتهم وجعلها منتج قابل للتصنيع وتحويل المشكلة لفرص حقيقية من خلال وضع الخبرات المكتسبة من الشركات كجزء من منهجهم الدراسي .

وأشارت إلى أنه يشارك فى البرنامج 1200 طالب في دورات متتالية علي مدار ثلاثة أشهر، مدة كل دورة ثلاثة أسابيع لتأهيلهم لسوق العمل الى جانب تدريب ٤٥٠ طالبا علي ريادة الأعمال، كذلك يستهدف البرنامج في دورته الحالية تنمية مهارات 100 من الهيئات المعاونة.