بالفيديو.. تفاصيل تصدر مصر للمركز الأول في البطولة الأفريقية لتنس الدولة للناشئين

كشف الكابتن محمود لاشين، رئيس بعثة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، تفاصيل تصدر مصر للمركز الأول في البطولة الأفريقية لتنس الدولة للناشئين، قائلًا: "التحديات بدأت منذ توقيت البطولة إذ أننا سافرنا ثان أيام العيد، وكان هناك لاعبين لديهم اختبارات الثانوية العامة أثناء البطولة، وواجهنا الصعوبات في مراحل مبكرة للغاية".

وقال "لاشين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، إن أصغر لاعبة مشاركة في البطولة الإفريقية لتنس الطاولة على مستوى الناشئين تبلغ 12 عاما وتدعى خديجة، بينما أكبر لاعبة في البطولة تسمى فريدة بعمر 19 سنة في المنتخب.

وأوضح أن اللاعبة خديجة أصغر لاعبة على مستوى الناشئين حصلت على ميدالية ذهبية لفرقة بنات 15 عام، موضحًا أن منتخب مصر تمكن من حصد ميداليات ذهبية فرق 15 عام و19 عام وزوجي وغيرهم، قائلًا: "بنات منتخبنا مكتسحين النتائج كلها".

وأردف، رئيس بعثة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، أن لعبة تنس الطاولة تعتبر من أكثر الرياضات الشعبية على مستوى العالم وليس في مصر فقط، إذ أنها تعد ثان أكبر اتحاد دولي بعد كرة القدم، فضلا عن كونها رياضة سهلة اللعب على مستوى الممارسة فلا تحتاج لمجهود أو مساحات كبيرة.

وأوضح "لاشين" أن رياضة التنس الطاولة تكون صعبة على مستوى المحترفين كونها مكلفة للغاية لكي يصبح الاعب بطل مصري أو قاري أو عالمي، إذ أنها تحتاج لمجهود وإعداد وأموال كبيرة.