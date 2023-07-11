بالفيديو.. محمود داود: مهرجان العلمين الجديدة هو حدث العام 2023

أكد محمود داود، الخبير في التنمية العمرانية والمدن المستدامة، أن مهرجان العلمين الجديدة هو حدث العام 2023، لانعكاسه على الدور الإقليمي لمصر.

وأضاف "داود" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن مصر صنعت قيمة مضافة للتراب وحولته لذهب، موضحًا أن مدينة العلمين تحولت من حقل ألغام إلى مدينة أحلام، لافتا إلى أن العالم يفكر في ضخ استثمارات في المدينة.

وتابع أن النجاح الحقيقي للدولة أو الحكومة هو تنفيذ أفكار «برة الصندوق»، موضحًا أن كل عام يوجد حدث يعزز دور مصر الإقليمي مثل مؤتمر المناخ الذي عُقد في شرم الشيخ وتقديم نموذج المدن المستدامة للعالم مثل العاصمة الإدارية والعلمين.