الثانوية العامة 2023| دخول الطلاب اللجان لأداء امتحان الديناميكا بجنوب سيناء

بدأ طلاب الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء الشعبة (رياضيات)، صباح اليوم الثلاثاء، في التوافد على المدارس، لأداء امتحان الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، في الفترة من 9 صباحا حتى 11 صباحا، ولمدة ساعتين. وسط تشديدات أمنية.

وقام مسؤولو الأمن بلجان امتحانات الثانوية العامة بتفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية، وذلك للكشف عن الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية، ومنع رؤساء اللجان دخول الطلاب بأي ملازم أو كتب خارجية.

وفي محافظة جنوب سيناء، يبلغ إجمالي المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 1200 طالب وطالبة، موزعين على 8 لجان على مستوى 7 مدن هي أبو رديس، ورأس سدر، وأبو زنيمة، وطور سيناء، وشرم الشيخ، ودهب، ونويبع.

وكان محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، قد ترأس غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة ومقرها ديوان المديرية في العاصمة طور سيناء.

وشدد على أهمية التأكد من جمع أوراق الإجابة (البابل شيت والمقالى)، موجهًا بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد من تسليم الطلاب الورقتين معا.

كما أكد على مراعاة توزيع الأسئلة في الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة مع ضرورة تأكد الملاحظين في اللجان من كتابة كل طالب بياناته كاملة قبل مغادرته اللجنة

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى التأكيد على العمل مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحان والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو إلكترونية"، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وعدم التهاون أثناء المراقبة، وعدم السماح بأي نوع من الغش وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية، وضرورة مراعاة الطلاب أصحاب الأمراض المزمنة بمتابعة حالتهم والتيسير لهم فى حالة وجود أى علاج أو أدوية يجرى تناولها.

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع أي تجمعات للطلاب، أو أولياء الأمور أمام اللجان.