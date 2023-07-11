سويسرا تدعو جميع بلدان العالم لعدم استخدام الذخائر العنقودية المحرمة

حثت سويسرا دول العالم على عدم استخدام الذخائر العنقودية، بعد إعلان الولايات المتحدة عن الشروع في توريد هذا السلاح المحرم دوليا إلى أوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، بيار آلان إلينجر إن "سويسرا أحيطت علما بالتدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة، وكدولة طرف في اتفاقية الذخائر العنقودية، فهي تؤيد حظر هذه الأسلحة وتدعو جميع الدول إلى عدم استخدامها. والهجمات العشوائية أو غير المتناسبة محظورة وتشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني".

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في 7 يوليو، عن قراره بدء تسليم الذخائر العنقودية إلى نظام كييف، حيث أكدت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مثل هذه الإمدادات تعرض المدنيين للخطر وتهدف إلى إطالة أمد الأزمة.

وتعتبر الذخائر العنقودية غير مزودة بأجهزة تدمير ذاتي، وبحسب الجيش الأمريكي، فإن من 5% إلى 14% من هذه الذخائر قد لا تنفجر على الإطلاق، حيث أنها كانت في المستودعات منذ فترة طويلة. وفي هذه الحالة، ستكون ألغاما تهدد السكان المدنيين حتى بعد انتهاء النزاع.