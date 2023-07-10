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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. أمين الفتوى: لما تروح المصيف بلاش تنظر لما حرم الله عليك

الشيخ عويضة عثمان،
الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
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قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التنزه له أحكام وآداب، سواء فى المصايف أو غيرها، من بينها غض البصر عن ما حرم الله عليك، ولا تتنمر على أحد أو تؤذى سواء بالكلام أو بالنظر. 
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية سالى سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "إحنا فى مجتمع من عاداته الاحتشام والحفاظ على الأعراض، وكلها تتفق مع فطرتنا، وهذه العادات تجعل المرء محافظ على الأخلاقيات العامة، وكل ده بنشوفه وإحنا ماشيين فى الشارع، لو واحد اتعرض لمرأة بيسمع كلمات".
واستكمل: "دائما نحافظ على اللسان، لأنه يطلق بعد النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، لما تروح المصيف بلاش النظر لما حرم الله عليك، إنشغل بنفسك ومن معك ولا تلق بالا للآخرين".


 

الشيخ عويضة عثمان دار الإفتاء المصرية المصايف