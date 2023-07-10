رئيس اتحاد الطائرة: لا تدخلات في اختيار عناصر المنتخب.. ونقود المنظومة باحترافية

نفي المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة ماردده البعض حول تدخل مجلس إدارة الاتحاد في اختيارت القائمة الدولية وفرض أسماء بعينها على المنتخبات الوطنية.

وقال “قمر” خلال تصريحاته الخاصة، إن مجلس الإدارة يقود المنظومة بشكل احترافي ولاتوجد اى تدخلات في اختيارات عناصر المنتخب كذلك لم يتدخل اى مسئول داخل المجلس في الامور الفنية ولكن للأسف هناك من يحاول تشوية الصورة وإطلاق شائعات لأغراض شخصية وليس لها علاقة بالمصلحة العامة.

وأضاف ان مجلسه نجح في التعاقد مع الإيطالي فلافيو جيونيلي لتولي مهمة الإدارة الفنية للمنتخب المصري الأول رجال، وكذلك تم التعاقد مع البرازيلى بيرسي أونكن للإشراف على منتخبات الشباب والناشئين من اجل تجهيز جيل جديد يملك المنافسة الحقيقية على مستوى القارة الافريقية والدولي.

وأكد المهندس ياسر قمر أن مجلس الإدارة منح الاجهزة الفنية للمنتخبات كافة الصلاحيات للتخطيط وتجهيز العناصر الدولية بقوة من الأن قبل استضافة البطولة الافريقية التى نجح مجلسه في الحصول على موافقة الاتحاد الافريقي باقامتها في القاهرة خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 12 سبتمبر المقبلين.

ووجه رئيس اتحاد الطائرة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه الدائم للرياضة في مصر ومساندته لكل الملفات مما ساهم في حصول اتحاد الطائرة على ثقة الاتحاد الافريقي باستضافة البطولة الافريقية.

كما وجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة الاوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب لدعمهم الكامل لجميع الالعاب ومنها كرة الطائرة التى تمر حاليًا بمرحلة جيدة كلها تعاون بين افراد المنظومة الرياضية لرفع العالم المصرى في كافة المحافل.

وكشف ياسر قمر، أنه قام بزيارة دولة المغرب مؤخرًا بدعوة شخصية من السيدة بشرى حجيج رئيسة الاتحاد الإفريقي للعبة من أجل توقيع عقود استضافة مصر للبطولة الافريقية التى ستكون مؤهلة لبطولة كأس العالم المقبلة كما أنها ستكون فرصة لزيادة الرانك العالمي للمنتخبات المشاركة ومن المتوقع أن تعطي البطولة فرصة للمنتخب الحاصل على لقبها التاهل إلي أولمبياد باريس 2024.

من جانب اخر يشارك منتخب الشباب تحت 21 سنة في بطولة العالم المقامة حاليًا بالبحرين.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في البحرين، الدكتور وائل قنديل عضو المجلس بينما يقود المنتخب فنيًا هاني مصيلحي ومصطفى هلال مدربًا عامًا وأحمد سعيد محللًا تقنيًا والدكتور محمد يونس طبيبًا.

وتضم قائمة المنتخب 12 لاعبًا وهم:- ”ياسين محمد، عمر عابد، زياد أسامة، أحمد ياسر، عبد الرحمن محمد، أحمد إبراهيم، عبد الله إبراهيم، حازم أشرف، علي وائل، عمرو أحمد، حمزة حمدي، وياسين أشرف”.

ويتواجد المنتخب المصري للشباب ضمن منتخبات المجموعة الثانية في البطولة العالم والتى تضم بجانب المنتخب المصرى كلا من إيطاليا، البرازيل، المكسيك.