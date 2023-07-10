"صلاح" على رادار باريس سان جيرمان لتعويض مبابي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، أن باريس سان جيرمان وضع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، على قائمة أولوياته للتعاقد معه الصيف الجاري لتعويض الفرنسي كيليان مبابي الذي تشير أزماته مع ناديه إلى قرب رحيله، حيث يرفض التجديد للانتقال إلى ريال مدريد.

وشن الدولي الفرنسي هجوما شرسا على ناديه باريس سان جيرمان، موضحا أنه لم يحظ بالتقدير الكافي من قبل الجماهير الفرنسية، وينتهي عقده بنهاية يونيو المقبل، وقدم سان جيرمان خيارين لمبابي إما التجديد أو الرحيل هذا الصيف، بدلا من رحيله العام المقبل مجانا.

وأكدت التقارير إلى أن باريس سان جيرمان وضع صلاح كأولوية وهدف رئيسي له حال رحل مبابي عن الفريق هذا الصيف كي يكون خليفته.

وأوضحت أن ليفربول لن يفرط في الدولي المصري بسهولة بعد رحيل ساديو ماني لبايرن ميونخ الألماني وروبرتو فيرمينو للأهلي السعودي، خاصة ونه يبني فريقا جديدا للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، إلا أن إدارة ليفربول قد توافق على رحيل صلاح حال تلقى عرض ضخم.

وينتهي عقد صلاح مع الريدز في صيف 2025 ويتقاضى 350 ألف إسترليني في الأسبوع، وهو الراتب الأعلى في تاريخ ليفربول، وأشارت تقارير سابقة إلى حدوث أكثر من جلسة بين صلاح وناصر الخليفي في العاصمة الفرنسية باريس ما يشير إلى احتمالية إتمام الصفقة.