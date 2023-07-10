محافظ السويس يستقبل وزير قطاع الأعمال لتفقد النصر للأسمدة ومصر إيران

بحث اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم الاثنين، مع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام مطالب بعض شركات ومصانع قطاع الأعمال تمهيدا لجولة ميدانية لتفقد ومتابعة هذه الشركات

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ ومحمد دعبس مستشار وزير قطاع الاعمال والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة .





يرافق الوزير خلال الزيارة المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس القابضة للقطن والغزل، والمهندس حمدي جابر رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأسمدة ولفيف من قيادات الوزارة وقيادات الشركتين، وذلك في إطار الجولات الميدانية للوزير للوقوف على أحدث مستجدات تطوير ،وتحديث المصانع والوقوف على بعض مشكلاتها وحلها .

ومن المقرر أن يقوم الوزير بزيارة شركة النصر للأسمدة النصر للأسمدة إحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية ومصانع شركة مصر ايران للغزل والنسيج إحدى الشركات المشتركة بقطاع الأعمال العام

وويشار إلى أن شركة النصر للأسمدة بالسويس بقيادة المهندس حمدى جابر الرئيس التنفيذى العضو المنتدب، نجحت في تجاوز خسائرها، والتحول إلى الربحية – وتخطط الشركة لإنتاج أمونيا (تقليدية) بالسويس والهدف من المشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع شركة النصر للأسمدة (السويس)

وتعد شركة النصر للأسمدة من رواد انتاج الامونيا في السوق المصرى، وتزايد الطلب في مصر وافريقيا، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع ٢٥٠ مليون دولار

فيما تعانى شركة مصر إيران من العديد من المشكلات التمويلية والتسويقية ويتم وضع حلول لها.