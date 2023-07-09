سلوفاكيا تعلن معارضتها نشر أسلحة نووية وسط أوروبا

أعلن وزير الدفاع السلوفاكي مارتين سكلينار رفض بلاده نشر أسلحة نووية وسط أوروبا، مشيرا إلى أن براتيسلافا لا ترى أي أسباب تبرر ذلك.

وقال سكلينار - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد -: "لا نرى حاليا أي أسباب لنشر أسلحة نووية في المنطقة.. وبروح مماثلة ردت الدول التي لديها بعض القدرات النووية بشكل تمهيدي على نداء بولندا في هذا الشأن".

وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أن بلاده تسعى لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها ردا على نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.