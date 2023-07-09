السعودية: وصول أكثر من 222 ألف حاج إلى المدينة المنورة

الأحد 09/يوليو/2023 - 09:12 ص

إعلنت لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، اليوم الأحد، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى أمس بلغ 222114 حاجا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

ونقلت قناة (الإخبارية) السعودية عن إحصائية صادرة عن لجنة الحج قولها "إن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 102113 حاجا، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 119983 حاجا من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 40%، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 65770 حاجا.