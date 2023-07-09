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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 8 أشخاص إثر انهيار مبنى بالبرازيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات البرازيلية أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر انهيار مبنى في ولاية "بيرنامبوكو" الواقعة شمال شرقي البلاد.

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية السبت عن السلطات أن من بين القتلى أطفالا تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و16 عاما، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ ثلاثة أشخاص في حين لا يزال خمسة آخرون في عداد المفقودين جراء انهيار المبنى في منطقة "جانجا" الواقعة ضواحي مدينة "ريسيفي" عاصمة الولاية.

وأضافت السلطات أنه تم إرسال رجال الإطفاء وفرق العمل المعنية إلى المنطقة من أجل المساعدة في عمليات الإنقاذ الجارية.

البرازيل اصابة انهيار مبنى