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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سوريا.. مسيرات «التحالف الدولي» تنتهك بروتوكولات عدم التضارب 9 مرات في يوم واحد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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خرق ما يسمى بـ"التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، بروتوكولات عدم التضارب 9 مرات في يوم واحد في المنطقة المغلقة أمام الرحلات الجوية على خلفية تدريبات روسية سورية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وذكره أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن "الجانب الروسي.. يلفت الانتباه إلى استمرار ظهور طائرات مسيرة تابعة للتحالف في الأجواء المغلقة على خلفية التدريبات الروسية السورية المشتركة، حيث تم خلال اليوم الماضي تسجيل تسع حالات انتهاك لطائرات التحالف المسيرة في المنطقة المغلقة".

وأبرز المصدر نفسه بالقول "بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل ست رحلات جوية غير متفق عليها من طائرتين من طراز "تايفون"، وطائرتين من طراز "رافال" وطائرتين من طراز "إف-16" للتحالف".

وحذر المسؤول من أن الجانب الروسي غير مسؤول عن سلامة الرحلات الجوية غير المنسقة لطائرات التحالف، خصوصا في منطقة التدريبات المغلقة.

وتجدر الإشارة إلى أن ثلاث حالات إطلاق نار سجلت في منطقة خفض التصعيد بإدلب خلال اليوم الماضي، من بينها حالة في محافظة إدلب واثنتان في محافظة اللاذقية.

 

سوريا التحالف الدولي انتهاك بروتوكولات عدم التضارب مسيرات