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الأحد 09 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف حقيقة قيام جزار بتسميم الكلاب الضالة في الإسكندرية

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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ردت الأجهزة الأمنية لما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن التحذير من عدم التعامل مع القائمين على أحد محلات الجزارة بالإسكندرية بدعوى قيامهم بذبح الماشية بدون رقابة، بالإضافة إلى قيامهم بتسميم الكلاب الضالة التى قام الأهالى بتحصينهم بالتطعيمات اللازمة.
 بالفحص وبإستهداف محل الجزارة المُشار إليه والكائن بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية والتقابل مع (المدير المسئول عن المحل) تبين عدم وجود ثمة لحوم بلدية أو مجمدة داخل المحل.. وبمواجهته بمضمون الشكوى قرر قيامه بالذبح خارج المجازر الحكومية خلال أيام العيد فقط بناءً على تصريح من الجهات المختصة وأنكر قيامه بتسميم الكلاب الضالة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بتسميم الكلاب الضالة بالتطعيمات الجزارة فيس بوك